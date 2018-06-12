В Херсоне "скорая" насмерть сбила женщину на пешеходном переходе

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия

В Херсоне сегодня утром, 12 июня 2018 года, "скорая помощь" насмерть сбила женщину на пешеходном переходе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

Как отмечается, авария произошла в Корабельном районе города.

"На перекрестке улиц Рабочая и Ивана Богуна женщина на зеленый свет переходила дорогу. В это время с включенным проблесковым маячком и звуковой сигнализацией перекресток на красный свет проезжал автомобиль "скорой помощи", который срочно доставлял в больницу больного ребенка. Водитель транспортного средства совершил наезд на пешехода, в результате чего женщина от полученных травм погибла на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, предварительная правовая квалификация происшествия - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными засобамич (2 ст.286 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ранее сообщалось, что на проспекте Победы в Киеве автомобиль насмерть сбил военного.