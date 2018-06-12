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В Херсоне "скорая" насмерть сбила женщину на пешеходном переходе

НовостиПроисшествия    12.06.2018 - 11:55
Фото: ДТП (twitter.com narodna_pravda)
Фото: ДТП (twitter.com narodna_pravda)

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия

В Херсоне сегодня утром, 12 июня 2018 года, "скорая помощь" насмерть сбила женщину на пешеходном переходе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

Как отмечается, авария произошла в Корабельном районе города.

"На перекрестке улиц Рабочая и Ивана Богуна женщина на зеленый свет переходила дорогу. В это время с включенным проблесковым маячком и звуковой сигнализацией перекресток на красный свет проезжал автомобиль "скорой помощи",  который срочно доставлял в больницу больного ребенка. Водитель транспортного средства совершил наезд на пешехода, в результате чего женщина от полученных травм погибла на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, предварительная правовая квалификация происшествия - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными засобамич (2 ст.286 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ранее сообщалось, что на проспекте Победы в Киеве автомобиль насмерть сбил военного.

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Теги публикации: ДТП, Херсон, полиция, авария  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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