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Інтерв'ю

У Херсоні "швидка" на смерть збила жінку на пішоходному переході

НовиниНадзвичайні події    12.06.2018 - 11:55
Фото: ДТП (twitter.com narodna_pravda)
Фото: ДТП (twitter.com narodna_pravda)

Наразі проводяться першочергові слідчі дії

У Херсоні сьогодні вранці, 12 червня 2018 року, "швидка допомога" на смерть збила жінку на пішоходному переході. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Херсонській області.

Як зазначається, аварія сталася в Корабельному районі міста.

"На перехресті вулиць Робоча та Івана Богуна жінка на зелене світло переходила дорогу. В цей час з увімкненим проблисковим маячком та звуковою сигналізацією перехрестя на червоне світло проїжджав автомобіль "швидкої допомоги", який терміново доставляв у лікарню хвору дитину. Водій транспортного засобу здійснив наїзд на пішохода, в результаті чого жінка від отриманих травм загинула на місці пригоди", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, попередня правова кваліфікація події - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобамич (2 ст.286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на проспекті Перемоги у Києві автомобіль на смерть збив військового.

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Теги публікації: ДТП, Херсон, полиция, авария  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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