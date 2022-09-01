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В Херсоні російські військові та офіцери ФСБ влаштували стрілянину в кафе, є загиблі

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Четвер 01 вересня 2022 13:12
В Херсоні російські військові та офіцери ФСБ влаштували стрілянину в кафе, є загиблі Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російський військовий застрілив двох офіцерів ФСБ в тимчасово окупованому Херсоні. Інцидент стався у місцевому кафе.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Згідно з даними російського слідства, четверо офіцерів ФСБ зайшли до кафе Food Fuel у Херсоні, де помітили двох п'яних російських сержантів, які розпивали спиртні напої.

Співробітники ФСБ звинуватили солдатів у тому, що вони розпивають алкоголь у формі, після чого один із сержантів дістав пістолет та вистрілив у землю. Офіцер ФСБ спробував вихопити у нього зброю, однак інший військовий відкрив вогонь із автомата.

Під час перестрілки загинули двоє співробітників ФСБ й один із військових.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, у Залізному Порту Херсонської області застрелили нардепа-колаборанта Олексія Ковальова.

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