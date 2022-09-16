В Херсоне в результате взрыва ранена коллаборантка

В Херсоне, в районе Херсонского апелляционного суда раздался взрыв. В результате взрыва ранения получила коллаборантка, так называемая "начальница "департамента труда" оккупационной администрации.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "МОСТ".
Согласно данным издания "МОСТ", речь идет именно об Алле Бархатновой. Женщина стала коллаборационисткой еще с начала войны на территории Донбасса. Еще тогда Бархатнова помогала оккупантам организовать "референдум" в Дружковке.
После этого Бархатнова получила работу в так называемом министерстве труда и социальной политики ДНР. Через некоторое время она избралась в фейковый парламент террористической "республики".
Водитель Бархатновой погиб в результате взрыва, как утверждают российские СМИ.
Сильные взрывы в городе прогремели еще утром.
Взрыв раздался в центре Херсона, за зданием облгосадминистрации. Еще тогда российские СМИ заявили о погибших и пострадавших.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что в "ЛНР" погиб так называемый "генеральный прокурор" в результате сегодняшнего взрыва в городе.
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