У Херсоні внаслідок вибуху поранено колаборантку

Згідно з даними видання "МОСТ", йдеться саме про Аллу Бархатнову. Жінка стала колабораціоністкою ще з початку війни на території Донбасу. Ще тоді Бархатнова допомагала окупантам організувати "референдум" у Дружківці.

Після цього Бархатнова отримала роботу в так званому "міністерстві праці й соціальної політики" "ДНР". Через деякий час вона обралась до фейкового парламенту терористичної "республіки".

Водій Бархатнової загинув внаслідок вибуху, як стверджують російські ЗМІ.

Вибух у Херсоні

Сильні вибухи у місті пролунали ще зранку.

Вибух пролунав у центрі Херсону, за будівлею облдержадміністрації. Ще тоді російські ЗМІ заявили про загиблих й постраждалих.