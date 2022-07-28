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В Херсоне резко подорожали продукты после закрытия Антоновского моста

Фото: последствия ударов по Антоновскому мосту (t_me_ressentiment_channel)
Автор: Илона Свиридова

В оккупированном Херсоне после закрытия Антоновского моста из-за ударов украинских войск резко подорожали продукты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Сообщается, что цены на рынках выросли вдвое. При этом выбор небольшой, и за продуктами выстроились очереди, поскольку местные жители пытаются закупаться всем, чем получится. При этом согласно опубликованным фото, цены на продукты в городе в среднем ниже киевских.

Также сообщается, что российские оккупанты после захвата Херсона не пускают гуманитарную помощь с подконтрольной Украине территории.

Фото: ситуация на рынках в Херсоне (suspilne.media)

Что с Антоновским мостом

На днях украинские силы нанесли удары по главному мосту через Днепр в Херсоне. По данным оккупационных властей, он не разрушен, но движение по нему невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что его отремонтируют после освобождения города.

Напомним, ранее стало известно, что представители российской партии "Единая Россия" сбежали после ударов по Антоновскому мосту.

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Херсон