В Херсоне резко подорожали продукты после закрытия Антоновского моста

Сообщается, что цены на рынках выросли вдвое. При этом выбор небольшой, и за продуктами выстроились очереди, поскольку местные жители пытаются закупаться всем, чем получится. При этом согласно опубликованным фото, цены на продукты в городе в среднем ниже киевских.

Также сообщается, что российские оккупанты после захвата Херсона не пускают гуманитарную помощь с подконтрольной Украине территории.

Фото: ситуация на рынках в Херсоне (suspilne.media)

Что с Антоновским мостом

На днях украинские силы нанесли удары по главному мосту через Днепр в Херсоне. По данным оккупационных властей, он не разрушен, но движение по нему невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что его отремонтируют после освобождения города.