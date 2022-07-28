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У Херсоні різко подорожчали продукти після закриття Антонівського мосту

Фото: наслідки ударів по Антонівському мосту (t_me_ressentiment_channel)
Автор: Ілона Свиридова

В окупованому Херсоні після закриття Антонівського мосту через удари українських військ різко подорожчали продукти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Повідомляється, що ціни на ринках зросли вдвічі. При цьому вибір невеликий, і за продуктами вишикувалися черги, оскільки місцеві жителі намагаються закуповуватися всім, чим вийде. При цьому згідно з опублікованими фото, ціни на продукти в місті в середньому нижче київських.

Також повідомляється, що російські окупанти після захоплення Херсона не пускають гуманітарну допомогу з підконтрольної Україні території.

Фото: ситуація на ринках в Херсоні (suspilne.media)

Що з Антонівським мостом

Днями українські сили завдали ударів по головному мосту через Дніпро в Херсоні. За даними окупаційної влади, він не зруйнований, але рух по ньому неможливий.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що його відремонтують після звільнення міста.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що представники російської партії "Єдина Росія" втекли після ударів по Антонівському мосту.

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Херсон