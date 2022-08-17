Херсонцев просят не рассказывать о восстановлении мобильной связи: в чем причина

Жителей Херсона и области просят не рассказывать о возобновлении мобильной связи. Дело в том, что именно разрушение коммуникаций является одним из приоритетов оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную государственную администрацию.

В ОГА рассказали, что именно сейчас в освобожденных населенных пунктах Херсонской области продолжается восстановление мобильной связи. "Публикации в СМИ, соцсетях, комментарии по этой теме агрессор может использовать для определения местоположения базовых станций конкретных операторов и другого коммуникационного оборудования, а затем для их разрушения или выведения из строя", - пояснили в администрации.