У Херсоні зник мобільний зв'язок та інтернет: що відомо

У тимчасово окупованому Херсоні в п'ятницю 19 серпня зник російський мобільний зв'язок та інтернет місцевих провайдерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання " Мост ".

Місцеві Telegram-канали також повідомляють про відсутність зв'язку та внтернету і в деяких районах області. Зокрема, йдеться про Каховський та Генічеський райони.

Нагадаємо, раніше жителів Херсона та області попросили не розповідати про відновлення мобільного зв'язку. Справа в тому, що саме руйнування комунікацій є одним з пріоритетів окупантів.

Як повідомлялося, за останніми даними ЗСУ звільнили 53 міст і сіл у Херсонській області.