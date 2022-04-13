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В Херсоне появился аналог донецкой "Изоляции" для пыток несогласных с оккупацией, - Денисова

Людмила Денисова (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Херсоне появился аналог донецкой "Изоляции" для пыток людей, которые несогласны с оккупацией. К тому же в городе похищают активистов с проукраинской позицией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

По данным областной прокуратуры, в заложниках российских оккупантов находятся 137 человек. Среди них - 4 журналистов.

"Местные жители отмечают, что в Херсоне появился аналог донецкой Изоляции для пыток несогласных с оккупационным режимом", - заявила Денисова.

Также регион на грани гуманитарной катастрофы. Кроме того, 106 населенных пунктов без электроэнергии.

"Все меньше становится продуктов и лекарств, а российские захватчики забирают у населения последнее. Жизненно необходимых медицинских препаратов для людей, которые имеют онкологию или сахарный диабет, в области вообще нет", - говорится в сообщении.

Оккупанты захватили гуманитарный хаб в Херсоне, который был организован для помощи горожанам и медицинским учреждениям области. Захватчики забрали лекарства, детское питание и памперсы.

Отмечается, что оккупанты перекрыли большинство информационных каналов Украины и распространяют дезинформацию через СМИ и социальные сети.

Ранее мы сообщали, что оккупанты захватили гуманитарный склад в Херсоне.

Также мы писали, что оккупанты в Херсоне уничтожили мемориал "Слава Украине".

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