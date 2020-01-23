В Херсоне подожгли офис политической партии

В Херсоне подожгли офис одной из политичных партий. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Начальник Херсонского отдела полиции Александр Говорун рассказал, что последствия пожара могли быть непредсказуемы из-за расположения офиса на первом этаже 5-тиэтажного жилого дома.

"В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что помещение подожгли намеренно. Установлено, что злоумышленник разбил окно и забросил внутрь комнаты стеклянную бутылку с легковоспламеняющимся веществом", - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное дело.

Как сообщают СМИ, это скорее всего офис блогера Анатолия Шария.

Напомним, ранее сообщалось о пожаре в студенческом общежитии в Одессе. Вероятной причиной возникновения пожара был аварийный режим работы мобильного телефона, который был оставлен на длительное время без присмотра. Пострадавших и погибших в результате инцидента не было.

Кроме того, в Харькове неизвестный поджег дверь областной государственной администрации.