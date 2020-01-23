У Херсоні підпалили офіс політичної партії

У Херсоні невідомі підпалили офіс однієї з политичних партій
У Херсоні підпалили офіс однієї з політичних партій. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу полиции.
Начальник Херсонського відділу поліції Олександр Говорун розповів, що наслідки пожежі могли бути непередбачувані через розташуваня офісу на першому поверсі 5-типоверхового житлового будинку.
"В ході огляду місця події поліцейські встановили, що приміщення підпалили навмисно. Наразі встановлено, що зловмисник розбив вікно та закинув всередину кімнати скляну пляшку із легкозаймистою речовиною", - йдеться у повідомленні.
Поліція відкрила кримінальне провадження.
Як повідомляють ЗМІ, це швидше за все офіс блогера Анатолія Шарія.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про пожежу в студентському гуртожитку в Одесі. Ймовірною причиною виникнення пожежі був аварійний режим роботи мобільного телефону, який залишили на тривалий час без нагляду. Постраждалих і загиблих в результаті інциденту не було.
Крім того, у Харкові невідомий підпалив двері обласної державної адміністрації.