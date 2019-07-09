В Херсоне подожгли авто доверенного лица кандидата в нардепы

В центре Херсона вечером в понедельник, 8 июля, произошло возгорание автомобиля местной юристки, которая является доверенным лицом кандидата в народные депутаты на выборах в Раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию в Херсонской области.

Известно, что информация о пожаре автомобиля правоохранителям поступила около 21:35. На месте происшествия было установлено, что автомобиль принадлежит местной жительнице, юристу, профессиональному адвокату, который является доверенным лицом кандидата в народные депутаты по одному из избирательных округов в г.Херсоне.

Полиция предварительно квалифицировала инцидент как поджог (ч.2 ст. 194 УКУ). Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, основная из которых связана с профессиональной деятельностью владелицы автомобиля. Первоочередные следственные действия продолжаются.

Добавим, что о поджоге машины своего доверенного лица на сообщил на своей странице в Facebook кандидат в нардепы от партии "Слуга народа" Павел Павлиш. Он баллотируется от 182 округа.

Фото: сгоревший автомобиль (facebook.com/sluganarodu.pavlish)

Напомним, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова, которую исключили из списка партии "Слуга народа" якобы по ее собственному желанию, опровергла информацию, что сняла свою кандидатуру в народные депутаты.

В апреле в столичном районе Печерск - на Владимирском спуске - неизвестный поджег два автомобиля.