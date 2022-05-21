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В Херсоне освободили похищенного ранее сотрудника "Суспільне"

Фото: сотрудник "Суспільне" Алексей Воронцов (suspilne.media)
Автор: Иван Носальский

Инженер херсонской филии "Суспільне" был освобожден. 18 мая его похитили оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

“Военные РФ отпустили инженера “Суспільного Херсон” Алексея Воронцова. Он жив и находится дома”, - приводит слова его жены медиа.

Стоит заметить, что "Суспільне" обращалось украинским властям и международной общественности с призывом всесторонне способствовать возвращению Алексея Воронцова.

Напомним, 16 мая, во временно оккупированном Херсоне российские оккупанты похитили инженера "Суспільне Херсон" Алексея Воронцова.

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ХерсонпохитилиВойна России против Украины