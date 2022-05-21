У Херсоні звільнили викраденого раніше співробітника "Суспільне"

Інженера херсонської філії "Суспільне" було звільнено. 18 травня його викрали окупанти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
"Військові РФ відпустили інженера "Суспільного Херсона" Олексія Воронцова. Він живий і перебуває вдома", - наводить слова його дружини медіа.
Варто зауважити, що "Суспільне" зверталося до української влади та міжнародної громадськості із закликом всебічно сприяти поверненню Олексія Воронцова.
Нагадаємо, 16 травня, у тимчасово окупованому Херсоні російські окупанти викрали інженера "Суспільне Херсон" Олексія Воронцова.
Чоловіка викрали з його будинку. Про це керівництву компанії повідомила дружина Олексія.
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