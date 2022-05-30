В Херсоне и области снова пропала мобильная связь

Сегодня вечером, 30 мая 2022 года, в Херсоне и области исчезла мобильная связь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Херсон".

Отметим, информации о причинах отсутствия связи в оккупированном регионе пока нет.

Напомним, накануне Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление по нескольким направлениям в Херсонской области. По состоянию на вечер 30 мая, российских оккупантов выбили из Николаевки в районе Берислава.

На прошлой неделе в Херсонской области тоже пропадала мобильная связь от "Киевстар" и "Водафона". Тогда сообщалось о повреждении оптоволоконной магистрали.

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