У Херсоні та області знову зник мобільний зв'язок

Сьогодні ввечері, 30 травня 2022 року, в Херсоні та області зник мобільний зв'язок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Херсон".

Зазначимо, інформації про причини відсутності зв'язку в окупованому регіоні поки немає.

Нагадаємо, напередодні Збройні сили України перейшли в контрнаступ за кількома напрямками в Херсонській області. Станом на вечір 30 травня, російських окупантів вибили з Миколаївки в районі Берислава.

Минулого тижня в Херсонській області теж пропадав мобільний зв'язок від "Київстар" і "Водафона". Тоді повідомлялося про пошкодження оптоволоконної магістралі.

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