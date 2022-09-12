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В Херсоне ночью прогремели взрывы

Фото: в Херсоне ночью прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Херсоне ночью гремели взрывы. Возможно, детонируют снаряды на складе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

Братчук со ссылкой на "Рух опору" отметил, что взрывы раздаются с улицы Паровозной.

"Херсон мстит за Харьков. Что-то с ночи детонирует в районе Паровозной улицы, информируют представители "Руху опору" "Юг". Не очередной ли склад с боеприпасами", - написал Братчук.

Напомним, в Херсоне, вероятно, было уничтожено здание военкомата, где размещались российские военные.

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Херсонская область