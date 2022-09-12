У Херсоні вночі прогриміли вибухи

Братчук з посиланням на "Рух опору" зазначив, що вибухи лунають з вулиці Паровозної.

"Херсон мстить за Харків. Щось з ночі детонує в районі Паровозної вулиці, інформують представники "Руху опору" "Південь". Чи не черговий склад з боєприпасами", - написав Братчук.

Нагадаємо, у Херсоні, ймовірно, було знищено будівлю військкомату, де розміщувалися російські військові.

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