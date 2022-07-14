В Херсоне и Николаеве раздаются взрывы

Во временно оккупированном Херсоне и области в четверг вечером раздалось несколько взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".
Также сообщается о взрывах в Николаеве.
В нескольких областях вечером сработали сирены воздушной тревоги.
Напомним, сегодня российские войска запустили 9 ракет по Николаеву из зенитно-ракетной системы С-300, попав в ряд объектов инфраструктуры. Среди них, в частности, гостиница в центре города под названием "Николаев".
Всего в результате вражеской атаки жертв не зафиксировано, известно об одном раненом.
Ранее украинские военные уничтожили склад боеприпасов россиян в Новой Каховке. Рядом с ним находились более 40 бензовозов с топливом, все они тоже уничтожены.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.