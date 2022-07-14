У Херсоні та Миколаєві лунають вибухи

У тимчасово окупованому Херсоні та області в четвер увечері пролунало кілька вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Також повідомляється про вибухи в Миколаєві.
У кількох областях ввечері спрацювали сирени повітряної тривоги.
Нагадаємо, сьогодні російські війська запустили 9 ракет по Миколаєву із зенітно-ракетної системи з-300, потрапивши в ряд об'єктів інфраструктури. Серед них, зокрема, готель в центрі міста під назвою "Миколаїв".
Всього в результаті ворожої атаки жертв не зафіксовано, відомо про одного пораненого.
Раніше українські військові знищили склад боєприпасів росіян у Новій Каховці. Поруч з ним знаходилися понад 40 бензовозів з паливом, всі вони теж знищені.
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