У Херсоні та Миколаєві лунають вибухи

Також повідомляється про вибухи в Миколаєві.

У кількох областях ввечері спрацювали сирени повітряної тривоги.

Нагадаємо, сьогодні російські війська запустили 9 ракет по Миколаєву із зенітно-ракетної системи з-300, потрапивши в ряд об'єктів інфраструктури. Серед них, зокрема, готель в центрі міста під назвою "Миколаїв".

Всього в результаті ворожої атаки жертв не зафіксовано, відомо про одного пораненого.

Раніше українські військові знищили склад боєприпасів росіян у Новій Каховці. Поруч з ним знаходилися понад 40 бензовозів з паливом, всі вони теж знищені.

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