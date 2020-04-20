В Херсоне неизвестный бросил "коктейль Молотова" в дом иудейской общины

В Херсоне сегодня вечером неизвестный бросил так называемый "коктейль Молотова" на порог здания иудейской религиозной общины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, неизвестный мужчина бросил на порог здания иудейской религиозной общины на улице Театральной зажженную бутылку с горючей жидкостью, после чего скрылся с места происшествия. Отмечается, что пожара не случилось, ведь жидкость не разгорелась.

"При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа Корабельного отделения полиции обнаружила остатки стеклянной бутылки с долями легковоспламеняющегося вещества. Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование", - рассказали в полиции.

Информацию об инциденте было зарегистрировано в журнале Единого учета. Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника, причастного к совершению правонарушения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на улице Ревуцкого произошел пожар в ресторане. Горел ресторан "Новая Земля". На ликвидацию вылетал вертолет ГСЧС.

Также РБК-Украина писало, что на греческом острове Хиос во время массовых беспорядков в лагере для беженцев произошел крупный пожар. Беженцы в ходе беспорядков поджигали палатки, контейнеры и транспортные средства.