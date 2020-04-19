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В Греции из-за беспорядков в лагере для беженцев произошел пожар

Новости » Происшествия     19.04.2020 - 21:59
В Греции из-за беспорядков в лагере для беженцев произошел пожар
Иллюстративное фото (flickr.com/european_parliament)

Часть беженцев сбежала из лагеря

На греческом острове Хиос произошли массовые беспорядки в лагере для беженцев с Ближнего востока и стран Африки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ChiosPress.

По данным издания, беженцы требовали разрешить им продолжить движение в страны Европы, однако спецназовцы сдерживали их на территории лагеря. Нелегалы в ходе беспорядков начали поджигать палатки, контейнеры и транспортные средства, что повлекло за собой масштабный пожар.

Отмечается, что во время беспорядков большом количеству беженцев все же удалось покинуть территорию лагеря, они разбежались по всему острову Хиос.

Напомним, ранее сообщалось, что около тысячи мигрантов из лагерей на греческих островах планировали переселить в пустые гостиницы на материковой части Греции из-за опасности распространения коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что в Греции из-за вспышки коронавируса на двухнедельный карантин закрыли лагерь для беженцев вблизи Афин. Инфицирование обнаружили у более 20 человек в лагере, расположенном в 75 километрах от греческой столицы.

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