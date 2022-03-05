В Херсоне митинг за Украину. Солдаты РФ начали стрельбу - это не остановило людей
В Херсоне митинг за Украину. Солдаты РФ начали стрельбу - это не остановило людей (Фото: Суспільне Херсон)
В Херсоне проходит многолюдный митинг за Украину. Во время митинга солдаты РФ начали стрельбу.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на “Суспільне Херсон”.
“Оккупанты открыли по людям предупредительный огонь. Это не остановило жителей Херсона. Люди выходит и выходят на площадь из всех микрорайонов города. Они заполнили почти всю площадь”, - сообщили в “Суспільне Херсон”.
Херсон – це Україна!— The Village Україна (@thevillageua) March 5, 2022
Відео: Суспільне Херсон pic.twitter.com/lMzjVrCizR
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