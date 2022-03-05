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В Херсоне митинг за Украину. Солдаты РФ начали стрельбу - это не остановило людей

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Суббота 05 марта 2022 11:52
В Херсоне митинг за Украину. Солдаты РФ начали стрельбу - это не остановило людей В Херсоне митинг за Украину. Солдаты РФ начали стрельбу - это не остановило людей (Фото: Суспільне Херсон)
Автор: Сергей Сурепин

В Херсоне проходит многолюдный митинг за Украину. Во время митинга солдаты РФ начали стрельбу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на “Суспільне Херсон”.

“Оккупанты открыли по людям предупредительный огонь. Это не остановило жителей Херсона. Люди выходит и выходят на площадь из всех микрорайонов города. Они заполнили почти всю площадь”, - сообщили в “Суспільне Херсон”.

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