У Херсоні мітинг за Україну. Солдати РФ почали стрілянину - це не зупинило людей
У Херсоні мітинг За Україну. Солдати РФ почали стрілянину-це не зупинило людей (Фото: Суспільне Херсон)
У Херсоні проходить багатолюдний мітинг За Україну. Під час мітингу солдати РФ почали стрілянину.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Суспільне Херсон".
"Окупанти відкрили по людях попереджувальний вогонь. Це не зупинило жителів Херсона. Люди виходить і виходять на площу з усіх мікрорайонів міста. Вони заповнили майже всю площу", - повідомили в "Суспільне Херсон".
Херсон-це Україна!- The Village Україна (@thevillageua) March 5, 2022
Відео: Суспільне Херсон pic.twitter.com/lMzjVrCizR
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