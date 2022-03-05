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У Херсоні мітинг за Україну. Солдати РФ почали стрілянину - це не зупинило людей

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Субота 05 березня 2022 11:52
У Херсоні мітинг за Україну. Солдати РФ почали стрілянину - це не зупинило людей У Херсоні мітинг За Україну. Солдати РФ почали стрілянину-це не зупинило людей (Фото: Суспільне Херсон)
Автор: Сергій Сурепін

У Херсоні проходить багатолюдний мітинг За Україну. Під час мітингу солдати РФ почали стрілянину.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Суспільне Херсон".

"Окупанти відкрили по людях попереджувальний вогонь. Це не зупинило жителів Херсона. Люди виходить і виходять на площу з усіх мікрорайонів міста. Вони заповнили майже всю площу", - повідомили в "Суспільне Херсон".

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