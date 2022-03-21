UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Херсоне ликвидировали помощника российского коллаборанта Сальдо

Фото: в Херсоне расстреляли помощника российского коллаборанта Владимира Сальдо (facebook.com/den.kazansky)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Херсоне 20 марта расстреляли помощника российского коллаборанта Владимира Сальдо - Павла Слободчикова. Он был убит в собственном автомобиле рядом с домом своего руководителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-представителя Донецка в Трехсторонней контактной группе Дениса Казанского.

"Владимир Сальдо поддержал российскую оккупацию Херсона и сейчас вместе с горсткой других предателей пытается создать в городе оккупационную администрацию. Сегодня одному из этой горстки не повезло", - написал в своем Facbook Казанский.

Он добавил, что Слободчикова могли убить его хозяева россияне, которым он мог чем-то не угодить либо коллаборанта ликвидировало украинское подполье.

"Пока неизвестно. Но ясно одно - судьба коллаборациониста всегда незавидна", - добавил Казанский.

Известно, что в 2020 году Слободчиков баллотировался в городской совет Херсона от партии "Блок Владимира Сальдо".

Напомним, 20 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о приостановке 11 пророссийских партий, включая "Блок Владимира Сальдо".

Война России против Украины идет 26-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонВладимир СальдоВойна России против Украины