У Херсоні ліквідували помічника російського колаборанта Сальдо

"Володимир Сальдо підтримав російську окупацію Херсона і зараз разом з жменькою інших зрадників намагається створити в місті окупаційну адміністрацію. Сьогодні одному з цієї жменьки не пощастило", - написав у своєму Facbook Казанський.

Він додав, що Слободчикова могли вбити його господарі росіяни, яким він міг чимось не догодити або колаборанта ліквідувало українське підпілля.

"Поки невідомо. Але ясно одне - доля колабораціоніста завжди незавидна", - додав Казанський.

Відомо, що у 2020 році Слободчиков балотувався до міської ради Херсона від Партії "Блок Володимира Сальдо".