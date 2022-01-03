В Херсоне избили депутата: сделал замечание из-за петард

Игорь Осауленко рассказал полицейским, что с двумя товарищами шли по дороге между многоэтажками. В это время с балкона одного из домов трое неизвестных мужчин стали бросать петарды.

На этой почве между группами мужчин возникла словесная перепалка. Впоследствии неизвестные догнали на улице депутата с его товарищами. Конфликтная ситуация продолжилась, в результате чего депутат получил несколько ударов по лицу, после чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

Полицейские установили личность одного из трех неизвестных, причастных к избиению депутата.

Принимаются меры по установлению его местонахождения и доставке в управление полиции.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение". Продолжается досудебное расследование.

Игорь Осауленко – депутат Херсонского горсовета от партии "Европейская солидарность", волонтер, участник боевых действий на востоке Украины.

Игорь Осауленко - депутат Херсонского горсовета от партии "Европейская солидарность", волонтер, участник боевых действий на востоке Украины.