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У Херсоні побили депутата: зробив зауваження через петарди

Автор: Артур Родивилов

У Херсоні 1 січня побили депутата міськради від Партії "Європейська солідарність" Ігоря Осауленка. Це сталося на вулиці Академіка Тарле після того, як чиновник зробив зауваження через петарди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Херсонської міської ради Івана Глухова в Facebook.

Ігор Осауленко розповів поліціянтам, що з двома товаришами йшли дорогою між багатоповерхівками. В цей час з балкона одного з будинків троє невідомих чоловіків стали кидати петарди.

На цьому ґрунті між групами чоловіків виникла словесна перепалка. Згодом невідомі наздогнали на вулиці депутата з його товаришами. Конфліктна ситуація продовжилася, в результаті депутат отримав кілька ударів по обличчю, після чого нападники зникли в невідомому напрямку.

Поліціянти встановили особу одного з трьох невідомих, причетних до побиття депутата.

Вживаються заходи щодо встановлення його місцеперебування та доставлення в управління поліції.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 125 Кримінального кодексу України "Умисне легке тілесне ушкодження". Триває досудове розслідування.

Ігор Осауленко – депутат Херсонської міськради від партії "Європейська солідарність”, волонтер, учасник бойових дій на сході України.

Ігор Осауленко-депутат Херсонської міськради від Партії "європейська солідарність", волонтер, учасник бойових дій на сході України.

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Херсон