У Херсоні побили депутата: зробив зауваження через петарди

Ігор Осауленко розповів поліціянтам, що з двома товаришами йшли дорогою між багатоповерхівками. В цей час з балкона одного з будинків троє невідомих чоловіків стали кидати петарди.

На цьому ґрунті між групами чоловіків виникла словесна перепалка. Згодом невідомі наздогнали на вулиці депутата з його товаришами. Конфліктна ситуація продовжилася, в результаті депутат отримав кілька ударів по обличчю, після чого нападники зникли в невідомому напрямку.

Поліціянти встановили особу одного з трьох невідомих, причетних до побиття депутата.

Вживаються заходи щодо встановлення його місцеперебування та доставлення в управління поліції.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 125 Кримінального кодексу України "Умисне легке тілесне ушкодження". Триває досудове розслідування.

Ігор Осауленко – депутат Херсонської міськради від партії "Європейська солідарність”, волонтер, учасник бойових дій на сході України.

Ігор Осауленко-депутат Херсонської міськради від Партії "європейська солідарність", волонтер, учасник бойових дій на сході України.