В Херсоне исчерпываются запасы еды и проблемы с лекарствами и горючим, - городской совет

Во временно захваченном российскими оккупантами Херсоне исчерпываются все запасы продовольствия и медикаментов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет города.

Сообщается, что город окружен оккупантами. В частности, в Херсон никто не может заехать и уехать.

"В городе заканчивается мука для выпекания хлеба, проблемы с лекарствами и топливом. Остановились предприятия, многие потеряли работу. Но городская власть помогает людям, которые не могут купить себе еду", - сообщает городской совет.

Также местные жители поддерживают друг друга, организуя пункты взаимопомощи, выходят на субботники и убирают город.

По данным городских властей, российские оккупанты пробираются в дома и похищают общественных деятелей, священников и даже директора городского театра.

Кроме того, все митинги в поддержку Украины российские солдаты пытаются разогнать.