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В Херсоне исчерпываются запасы еды и проблемы с лекарствами и горючим, - городской совет

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Херсон , Понедельник 04 апреля 2022 18:43
В Херсоне исчерпываются запасы еды и проблемы с лекарствами и горючим, - городской совет В Херсоне исчерпываются запасы пищи (miskrada.kherson)
Автор: Татьяна Самарук

Во временно захваченном российскими оккупантами Херсоне исчерпываются все запасы продовольствия и медикаментов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет города.

Сообщается, что город окружен оккупантами. В частности, в Херсон никто не может заехать и уехать.

"В городе заканчивается мука для выпекания хлеба, проблемы с лекарствами и топливом. Остановились предприятия, многие потеряли работу. Но городская власть помогает людям, которые не могут купить себе еду", - сообщает городской совет.

Также местные жители поддерживают друг друга, организуя пункты взаимопомощи, выходят на субботники и убирают город.

По данным городских властей, российские оккупанты пробираются в дома и похищают общественных деятелей, священников и даже директора городского театра.

Кроме того, все митинги в поддержку Украины российские солдаты пытаются разогнать.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области оккупанты похитили еще одного мэра города.

Также мы писали, что в Херсоне возвращают плату за проезд в троллейбусах.

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