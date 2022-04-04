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У Херсоні вичерпуються запаси їжі та проблеми з ліками та пальним, - міська рада

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Херсон , Понеділок 04 квітня 2022 18:43
У Херсоні вичерпуються запаси їжі та проблеми з ліками та пальним, - міська рада У Херсоні вичерпуються запаси їжі (miskrada.kherson)
Автор: Тетяна Самарук

У тимчасово захопленому російськими окупантами Херсоні вичерпуються всі запаси продовольства та медикаментів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду міста.

Повідомляється, що місто оточено окупантами. Зокрема, в Херсон ніхто не може заїхати та виїхати.

"У місті закінчується борошно для випікання хліба, проблеми з ліками та паливом. Зупинилися підприємства, багато хто втратив роботу. Але міська влада допомагає людям, які не можуть купити собі їжу", - повідомляє міська рада.

Також місцеві жителі підтримують один одного, організовуючи пункти взаємодопомоги, виходять на суботники та прибирають місто.

За даними міської влади, російські окупанти пробираються до помешкань і викрадають громадських діячів, священників та навіть директора міського театру.

Окрім того, усі мітинги на підтримку України російські солдати намагаються розігнати.

Раніше ми повідомляли, що у Херсонській області окупанти викрали ще одного мера міста.

Також ми писали, що у Херсоні повертають плату за проїзд у тролейбусах.

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