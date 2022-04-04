У Херсоні вичерпуються запаси їжі та проблеми з ліками та пальним, - міська рада
У тимчасово захопленому російськими окупантами Херсоні вичерпуються всі запаси продовольства та медикаментів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду міста.
Повідомляється, що місто оточено окупантами. Зокрема, в Херсон ніхто не може заїхати та виїхати.
"У місті закінчується борошно для випікання хліба, проблеми з ліками та паливом. Зупинилися підприємства, багато хто втратив роботу. Але міська влада допомагає людям, які не можуть купити собі їжу", - повідомляє міська рада.
Також місцеві жителі підтримують один одного, організовуючи пункти взаємодопомоги, виходять на суботники та прибирають місто.
За даними міської влади, російські окупанти пробираються до помешкань і викрадають громадських діячів, священників та навіть директора міського театру.
Окрім того, усі мітинги на підтримку України російські солдати намагаються розігнати.
Раніше ми повідомляли, що у Херсонській області окупанти викрали ще одного мера міста.
Також ми писали, що у Херсоні повертають плату за проїзд у тролейбусах.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!