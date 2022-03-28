В Херсоне возвращают плату за проезд в троллейбусах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонский городской совет .

Отмечается, что в Херсоне троллейбусы работали даже во время боевых действий и продолжают это делать в условиях временной оккупации. Плату за проезд возвращают для поддержания работы контактных троллейбусных линий и выплат заработных плат рабочим.

Руководитель "Херсонэлектротранс" Игорь Житченко призвал горожан с пониманием относиться к принятому решению.

"Предприятие сможет работать в дальнейшем только в случае возврата платы за проезд. Мы работаем для Вас, дорогие херсонцы. Кроме этого, уверяем, что право на льготную перевозку сохраняется, но при предоставлении соответствующих документов", - отметил он.