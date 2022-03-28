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В Херсоне возвращают плату за проезд в троллейбусах

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Херсон, Понедельник 28 марта 2022 12:07
В Херсоне возвращают плату за проезд в троллейбусах Фото: в Херсоне возвращают плату за проезд в троллейбусах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Городская власть Херсона решила с 29 марта вернуть плату за проезд в троллейбусах. Стоимость проезда составит 6 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонский городской совет.

Отмечается, что в Херсоне троллейбусы работали даже во время боевых действий и продолжают это делать в условиях временной оккупации. Плату за проезд возвращают для поддержания работы контактных троллейбусных линий и выплат заработных плат рабочим.

Руководитель "Херсонэлектротранс" Игорь Житченко призвал горожан с пониманием относиться к принятому решению.

"Предприятие сможет работать в дальнейшем только в случае возврата платы за проезд. Мы работаем для Вас, дорогие херсонцы. Кроме этого, уверяем, что право на льготную перевозку сохраняется, но при предоставлении соответствующих документов", - отметил он.

Напомним, 27 марта жители Херсона снова вышли на мирный митинг против российской оккупации.

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Херсон тролейбус
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