В Херсон повернулася поліція: зачистка міста триває

Національна поліція України повернулася в Херсон. Близько 200 поліцейських уже працюють у місті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Нацполіції Ігоря Клименка.
За його словами, навколо території Херсона виставлено блокпости. Поліція вже фіксує злочини російських окупантів.
Крім того, у місті над виявленням та знешкодженням вибухонебезпечних предметів працюють 10 груп вибухотехніків.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Херсоні під час розмінування однієї з адміністративних будівель було поранено поліцейського сапера.
Що відомо на даний момент про те , що відбувається в Херсонській області -- читайте унашому матеріалі.
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