В Херсон вернулась полиция: зачистка города продолжается

Национальная полиция Украины вернулась в Херсон. Около 200 полицейских уже работают в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Нацполиции Игоря Клименко.

Кроме того, в городе над обнаружением и обезвреживанием взрывоопасных предметов работают 10 групп взрывотехников.

По его словам, вокруг территории Херсона выставлены блокпосты. Полиция уже фиксирует преступления российских оккупантов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсоне во время разминирования одного из административных зданий был ранен полицейский сапер.

Что известно на данный момент о происходящем в Херсонской области - читайте в нашем материале.

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