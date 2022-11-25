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З Херсона евакують пацієнтів лікарень через постійні ворожі обстріли

Ілюстративне фото: з Херсона евакують пацієнтів лікарень через постійні ворожі обстріли (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Херсоні проходить евакуація пацієнтів міських лікарень у зв'язку з постійними обстрілами російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Зазначається, що вже було перевезено дітей, які проходили лікування у Херсонській обласній клінічній лікарні. Їх відправили до Миколаєва. Там вони й надалі отримуватимуть всю необхідну медичну допомогу.

Також були евакуйовані пацієнти Херсонського обласного закладу з надання психіатричної допомоги. Так, 100 людей проходитимуть лікування в Одесі, допоки в Херсоні повторюватимуться ворожі удари.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли Херсонську область 49 разів, 10 людей загинули, ще 54 отримали поранення.

Сьогодні окупанти обстріляли цивільний автомобіль в Херсоні, троє людей отримали поранення.

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ХерсоневакуаціяВійна Росії проти України