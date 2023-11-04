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Херсон знову під обстрілом: поранення отримали пенсіонери

Фото: у Херсоні через обстріли поранення отримали пенсіонери (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Наталія Юрченко

Херсон у суботу, 4 листопада, знову опинився під ворожим обстрілом. Внаслідок атаки окупантів поранення отримали пенсіонери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна у Telegram.

Як зазначив Прокудін, Після 11:00 російська армія вдарила по Корабельному району Херсона.

За попередніми даними, постраждали двоє людей. Це 82-річна жінка та 84-річний чоловік. "Швидка" забрала двох постраждалих пенсіонерів, аби доставити до лікарні.

Ситуація у Херсонській області

Нагадаємо, правобережна частина Херсонської області була звільнена від російських окупантів рік тому. Після втечі загарбники продовжують щоденно обстрілювати Херсонську область.

Так, вчора, 3 листопада, росіяни вчергове обстріляли Херсон з окупованого лівого берега Дніпра. Загарбники вдарили по центральній частині міста. Внаслідок атаки троє людей отримали поранення. 

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