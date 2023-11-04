Херсон снова под обстрелом: ранения получили пенсионеры

Как отметил Прокудин, после 11:00 российская армия ударила по Корабельному району Херсона.

По предварительным данным, пострадали два человека. Это 82-летняя женщина и 84-летний мужчина. "Скорая" забрала двух пострадавших пенсионеров, чтобы доставить в больницу.

Ситуация в Херсонской области

Напомним, правобережная часть Херсонской области была освобождена от российских оккупантов год назад. После побега захватчики продолжают ежедневно обстреливать Херсонскую область.

Так, вчера, 3 ноября, россияне в очередной раз обстреляли Херсон с оккупированного левого берега Днепра. Захватчики ударили по центральной части города. В результате атаки три человека получили ранения.