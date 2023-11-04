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Херсон снова под обстрелом: ранения получили пенсионеры

Фото: в Херсоне из-за обстрелов ранения получили пенсионеры (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Наталья Юрченко

Херсон в субботу, 4 ноября, снова оказался под вражеским обстрелом. В результате атаки оккупантов ранения получили пенсионеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

Как отметил Прокудин, после 11:00 российская армия ударила по Корабельному району Херсона.

По предварительным данным, пострадали два человека. Это 82-летняя женщина и 84-летний мужчина. "Скорая" забрала двух пострадавших пенсионеров, чтобы доставить в больницу.

Ситуация в Херсонской области

Напомним, правобережная часть Херсонской области была освобождена от российских оккупантов год назад. После побега захватчики продолжают ежедневно обстреливать Херсонскую область.

Так, вчера, 3 ноября, россияне в очередной раз обстреляли Херсон с оккупированного левого берега Днепра. Захватчики ударили по центральной части города. В результате атаки три человека получили ранения.

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