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Херсон знову чує вибухи

Фото: в Херсоні знову повідомили про вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Херсоні місцеві жителі знову чують вибухи. Що вже не вперше за сьогоднішній день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"У Херсоні чути вибухи", - пишуть в мережі.

Зазначимо, раніше ми писали про звуки вибухів, які чули мешканці Херсона сьогодні вранці.

Нагадаємо, як розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, вчора окупанти "пішли на рекорд", обстрілявши територію області 90 разів.

Також вчора повідомлялося, що росіяни обстріляли й об'єкт критичної інфраструктури міста, внаслідок чого постраждали цивільні.

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ХерсонОбстрілВибухВійна Росії проти України