Херсон снова слышит взрывы

"В Херсоне слышны взрывы", - пишут в сети.

Ранее мы писали о звуках взрывов, которые слышали жители Херсона сегодня утром.

Напомним, как рассказал первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский, вчера оккупанты "пошли на рекорд", обстреляв территорию области 90 раз.

Также вчера сообщалось, что россияне обстреляли и объект критической инфраструктуры города, в результате чего пострадали гражданские.

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