До Херсона завтра у тестовому режимі подадуть електрику: кого підключать першими

Вже із завтра, 26 листопада, і протягом кількох діб планується у тестовому режимі підключати Херсон до електромережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської міськради.
Голова правління "Херсонобленерго" Ігор Сафронов заявив, що щойно нормалізується робота Південноукраїнської АЕС, у Херсоні почне з'являтися електроенергія.
У подачі електроенергії будуть застосовані екстремальні обмеження, оскільки основні джерела енергоживлення зруйновані, працюватиме резервна лінія електропередач, що має обмежену пропускну здатність.
Насамперед будуть запитані об'єкти критичної інфраструктури – об'єкти водопостачання та медичні установи.
Повідомляється, що енергетики цілодобово проводять ремонти на лінії ПЛ-150кВ "Посад-Покровське - ХМПЗ". Введення в дію лінії електропередач дозволить відновити роботу водопроводу "Дніпро – Миколаїв", що забезпечує Миколаїв питною водою.
Нагадаємо, раніше херсонців просили відключити електроприлади у зв'язку з відновленням електропостачання.
Також ми писали, що фахівцізавершують відновлення мереж для подачі електроенергії Херсону та прилеглих населених пунктів.
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