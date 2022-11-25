В Херсон завтра в тестовом режиме подадут электричество: кого подключат первыми

Уже с завтра, 26 ноября, и в течение нескольких суток планируется в тестовом режиме подключать Херсон к электросети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонского горсовета.
Председатель правления "Херсоноблэнерго" Игорь Сафронов заявил, что как только нормализуется работа Южноукраинской АЭС, в Херсоне начнет появляться электроэнергия.
В подаче электроэнергии будут применимы экстремальные ограничения, так как основные источники энергопитания разрушены, будет работать резервная линия электропередач, имеющая ограниченную пропускную способность.
В первую очередь будут запитаны объекты критической инфраструктуры – объекты водоснабжения и медицинские учреждения.
Сообщается, что энергетики круглосуточно проводят ремонты на линии ВЛ-150кВ "Посад-Покровское – ХМПЗ". Ввод в действие линии электропередач позволит возобновить работу водопровода "Днепр – Николаев", который обеспечивает Николаев питьевой водой.
Напомним, ранее херсонцев просили отключить электроприборы в связи с восстановлением электроснабжения.
Также мы писали, что специалисты завершают восстановление сетей для подачи электроэнергии Херсону и близлежащим населенным пунктам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.