UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Херсон цієї ночі росіяни обстріляли запалювальними боєприпасами (відео)

Фото: Херсон цієї ночі росіяни обстріляли запалювальними боєприпасами (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська цієї ночі під час обстрілу Херсона застосували запалювальні боєприпаси. Внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"На відео - Херсон цієї ночі. Російські окупанти завдали удару по Таврійському мікрорайону міста. Для атаки використали запалювальні боєприпаси", - написав Янушевич під відео.

За його словами, ця атака окупантів обійшлась без жертв серед мирних людей та руйнування цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, що за минулу добу російські окупанти 19 разів Херсонську область. Внаслідок чого одна людина отримала поранення.

Додамо, що сьогодні із самого ранку Херсон знову перебуває під обстрілом російських військ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонХерсонська ОДАОбстрілВійна Росії проти України