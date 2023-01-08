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Окупанти обстріляли Херсон та область: атаковано кілька районів, є поранений

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Херсон, Неділя 08 січня 2023 10:37
Окупанти обстріляли Херсон та область: атаковано кілька районів, є поранений Фото: російські окупанти 19 разів обстріляли територію Херсонської області (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти 19 разів обстріляли територію Херсонської області. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА, одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови ОВА Ярослава Янушевича.

"Через атаки окупантів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсонського та Бериславського районів", - розповів він.

Минулої доби через російські обстріли 1 людина отримала поранення.

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Херсон Херсонська область
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