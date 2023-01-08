Окупанти обстріляли Херсон та область: атаковано кілька районів, є поранений
Фото: російські окупанти 19 разів обстріляли територію Херсонської області (GettyImages)
Російські окупанти 19 разів обстріляли територію Херсонської області. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА, одна людина отримала поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови ОВА Ярослава Янушевича.
"Через атаки окупантів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсонського та Бериславського районів", - розповів він.
Минулої доби через російські обстріли 1 людина отримала поранення.