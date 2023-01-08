Херсон этой ночью россияне обстреляли зажигательными боеприпасами (видео)

"На видео - Херсон этой ночью. Российские оккупанты нанесли удар по Таврическому микрорайону города. Для атаки использовали зажигательные боеприпасы", - написал Янушевич под видео.

По его словам, эта атака оккупантов обошлась без жертв среди мирных людей и разрушения гражданской инфраструктуры.

Напомним, что за минувшие сутки российские оккупанты 19 раз Херсонскую область. В результате чего один человек получил ранения.

Добавим, что сегодня с самого утра Херсон снова находится под обстрелом российских войск.

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