Херсон під масованим обстрілом: вже відомо про 2 загиблих та 5 поранених

У день понеділка, 12 грудня, Херсон опинився під масованим обстрілом російських окупантів. На цю хвилину відомо про 7 постраждалих, 2 загинули.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Також бригади екстреної медичної допомоги разом із Червоним Хрестом прямують на мікрорайон Острів.

"Ворог атакував мікрорайон ХБК. На цю хвилину відомо про 7 постраждалих, 2 з них - загинули", - написав він.

Як повідомлялося, у Херсоні вдень 12 грудня в черговий раз прогриміли вибухи. Тривогу в регіоні не було оголошено.

Нагадаємо, російські війська сьогодні, 12 грудня, обстріляли житловий сектор у Херсоні. В результаті атаки є руйнування та постраждалі.

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