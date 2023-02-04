Херсон та область РФ обстріляла майже півсотні разів: є загибла та поранені

"Російські загарбники 47 разів відкривали вогонь по мирним містам та селам Херсонщини. Вороги використовували різні види озброєння - артилерію, РСЗВ, міномети і танки", - йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, сам Херсон ворожа армія атакувала 6 разів, снаряди влучили у житловий сектор та приватне підприємство.

"Протягом доби на Херсонщині через російські обстріли загинула 1 людина, поранення різного ступеня тяжкості дістали 3 жителі області", - інформують в ОВА.

Нагадаємо, вчора ми писали про масові вибухи в Херсоні, після чого в місті фіксували проблеми з електрикою.

Також ми писали, що під час чергового обстрілу Херсона був вражений і гіпермаркет "Епіцентр".

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