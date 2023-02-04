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Херсон и область РФ обстреляли почти полсотни раз: есть погибшая и раненые

Фото: войска РФ обстреляли Херсон и область РФ почти полсотни раз (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 47 раз. Из-за вражеских ударов погиб один человек, а еще трое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской ОВА.

"Российские захватчики 47 раз открывали огонь по мирным городам и селам Херсонщины. Враг использовал разные виды вооружения - артиллерию, РСЗО, минометы и танки", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, сам Херсон вражеская армия атаковала 6 раз, снаряды попали в жилищный сектор и частное предприятие.

"В течение суток в Херсонской области из-за российских обстрелов погиб 1 человек, ранения разной степени тяжести получили 3 жителя области", - информируют в ОВА.

Напомним, вчера мы писали о массовых взрывах в Херсоне, после чего в городе фиксировали проблемы с электричеством.

Также мы писали, что во время очередного обстрела Херсона был поражен и гипермаркет "Эпицентр".

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