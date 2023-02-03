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У Херсоні знову пролунали вибухи

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Херсон, П'ятниця 03 лютого 2023 15:02
У Херсоні знову пролунали вибухи Фото: у Херсоні знову пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Херсоні вдень 3 лютого пролунали вибухи. Тривогу в регіоні не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За інформацією місцевих мешканців, російські війська обстрілюють Херсон. Вибухи у місті продовжуються.

Тим часом мешканці Олешок повідомляють, що чують звуки "виходів".

Зазначимо, що військова адміністрація поки що не коментувала причин вибухів, які чують у Херсоні.

Нагадаємо, вранці 3 лютого у Херсоні пролунали вибухи. Після цього місцеві жителі почали повідомляти про проблеми зі світлом у деяких районах.

Також ми писали, що ворог вкотре майже всю ніч хаотично обстрілював усі квартали Херсона. Рятувальники гасили пожежі під ворожими обстрілами.

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Херсон вибухи Війна в Україні
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