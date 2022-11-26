У Херсон повернули електроенергію

У суботу, 26 листопада, до Херсона повернули електроенергію. Спочатку потужності спрямують на об'єкти критичної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.
"Подали електрику до Херсона... Першочергово – подаємо потужності на критичну інфраструктуру міста і далі одразу ж побутовим споживачам", - розповів він.
Тимошенко подякував співробітникам ДСНС, поліції та електриків за виконану роботу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фахівцізавершують відновлення мереж для подачі електроенергії Херсону та прилеглих населених пунктів.
З сьогоднішнього дня, 26 листопада, протягом кількох діб планується в тестовому режимі підключати Херсон до електромережі.
Жителів міста просять відключити електроприлади через відновлення електропостачання.
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