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У Херсон повернули електроенергію

Фото: у Херсон повернули електроенергію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У суботу, 26 листопада, до Херсона повернули електроенергію. Спочатку потужності спрямують на об'єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

"Подали електрику до Херсона... Першочергово – подаємо потужності на критичну інфраструктуру міста і далі одразу ж побутовим споживачам", - розповів він.

Тимошенко подякував співробітникам ДСНС, поліції та електриків за виконану роботу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фахівцізавершують відновлення мереж для подачі електроенергії Херсону та прилеглих населених пунктів.

З сьогоднішнього дня, 26 листопада, протягом кількох діб планується в тестовому режимі підключати Херсон до електромережі.

Жителів міста просять відключити електроприлади через відновлення електропостачання.

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ХерсонЕлектроенергія