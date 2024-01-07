Херсон під щільним вогнем, кількість загиблих й поранених зросла

"Під час чергового обстрілу Херсона з тимчасово окупованого лівобережжя росіяни поцілили в житловий будинок. Внаслідок прямого влучання ворожого снаряду одна жінка загинула і одна отримала поранення", - написав Мрочко.

Наразі відомо про двох загиблих й кількох поранених.

Як відзначив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, сьогодні терористи протягом дня обстрілюють Херсон, в місті постійно лунають вибухи.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Як розповідав Прокудін, протягом минулої доби, 6 січня, терористи здійснили 89 обстрілів по території регіону, випустивши 382 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По Херсону влучили 24 снарядами.

Ворог поцілив:

у житлові квартали населених пунктів області;

об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі;

територію заводів у Херсоні.

"Через російську агресію 5 людей дістали поранення, з них - 2 дитини", - додав Прокудін.